Hans Zimmer Tribute Show in Berlin: Wir verlosen Tickets für das Konzert im Tempodrom

Hans Zimmer ist vor wenigen Wochen 60 Jahre alt geworden und wurde zu diesem Anlass ausgiebig für sein bisheriges Schaffen gefeiert. Seinen ersten Oscar gewann Zimmer für seine Musik zu „König der Löwen“, danach kreierte er unvergessliche Scores für „Fluch der Karibik“, „The Dark Knight“ und zuletzt „Dunkirk“. Die Kompositionen des Deutschen wirken aber nicht nur im Kino pompös, live inszeniert sind sie eine Wucht.

Am Sonntag findet im Berliner Tempodrom das „Konzert der Filmmusik – Hans Zimmer Tribute Show“ statt. Zwar steht Zimmer nicht selbst auf der Bühne, dafür wird aber ein Orchester begleitet von einem Chor die einflussreichsten und besten Stücke des Meisters spielen. Das Konzert findet am Sonntag zwei Mal statt – da die Abendvorstellung schnell ausverkauft war, wurde ein Zusatztermin am 29. Oktober um 16:00 Uhr eingerichtet. Gespielt werden Kompositionen aus „Gladiator“, „Inception“, Batman“, „Interstellar“, „König der Löwen“ und vielen weiteren Filmen.

Karten gibt es bei Eventim und Co. noch zu kaufen. Oder eben bei uns zu gewinnen. Füllt einfach das untenstehende Formular aus und sagt uns, für welchen Film Hans Zimmer seinen ersten Oscar gewonnen hat. Unter den Teilnehmer verlosen wir 5 x 2 Karten für das Konzert am Sonntag um 16:00 Uhr. Wir wünschen viel Erfolg, die Gewinner werden am Donnerstagabend bekanntgegeben und benachrichtigt.