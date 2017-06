Horror-Kurzfilm: Die Antwoord lehren Euch mit „Tommy Cant Sleep“ das Gruseln

Das südafrikanische Duo von Die Antwoord hat musikalisch zuletzt zwar ein bisschen nachgelassen, in Sachen Style und Videos macht ihnen aber niemand so schnell etwas vor. Und die Erfahrung von einigen der besten Musikvideos der vergangenen Jahre hat ¥o-landi Vi$$er nun als Regisseurin in einem Horror-Kurfilm konserviert.

Der kleine Tommy kann nicht schlafen und seine „stupid fuckin dumb bitch mom doesn’t believe him“. Verstörendes sieht der kleine Tommy in den fünf düsteren Minuten, darunter auch einen psychopathisch lächelnden Jack Black. Den Kurzfilm könnt Ihr Euch direkt hier anschauen: