Hurricane 2017: Sichert Euch jetzt die letzten Restkarten

Ihr seid noch unentschlossen, ob Ihr dieses Jahr aufs Hurricane wollt oder nicht? Allzu lange solltet Ihr nicht mehr zögern, denn es gibt nur noch knapp 5.000 Restkarten für das Festival.

Erst in der vergangenen Woche wurde das vollständige Line-up bestätigt, welches unter anderem von Kakkmaddafakka komplettiert wird. Das Hurricane Festival feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag, es findet vom 23. bis zum 25. Juni 2017 statt.

Hurricane 2017: Das komplette Line-up

LINE-UP 2017

GREEN DAY · LINKIN PARK · CASPER

BLINK-182 · DIE ANTWOORD · IMAGINE DRAGONS

AXWELL Λ INGROSSO · FRITZ KALKBRENNER · ALT-J

MANDO DIAO · A DAY TO REMEMBER · ROYAL BLOOD

RANCID · CLUESO · FLOGGING MOLLY · EDITORS · SDP

WOLFMOTHER · HALSEY · JENNIFER ROSTOCK

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

JIMMY EAT WORLD · GOGOL BORDELLO · BILDERBUCH

LORDE · MILKY CHANCE · KONTRA K · PASSENGER · BOY

257ERS · FUTURE ISLANDS · DANKO JONES · MAXIMO PARK

XAVIER RUDD · DIE ORSONS · JORIS · KAKKMADDAFAKKA

NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS · HAFTBEFEHL

CALLEJON · SSIO · ANTILOPEN GANG · ARCHIVE

OF MICE & MEN · YOU ME AT SIX · GLORIA · FRITTENBUDE

OK KID · SEASICK STEVE · BARONESS · IRIE RÉVOLTÉS · HEISSKALT

ME FIRST AND THE GIMME GIMMES · DIE KASSIERER · KODALINE

KENSINGTON · LP · TWIN ATLANTIC · DAVE HAUSE & THE MERMAID

FATONI · NEONSCHWARZ · SXTN · DISCO ENSEMBLE · MONTREAL

RED FANG · THE KING BLUES · MOOSE BLOOD · NOTHING BUT THIEVES

THE SMITH STREET BAND · HO99O9 · SKINNY LISTER

HIGHLY SUSPECT · COUNTERFEIT · JP COOPER · ERIK COHEN

ALEX MOFA GANG · LOUIS BERRY · TALL HEIGHTS · THE DIRTY NIL

K.FLAY · STU LARSEN · AMBER RUN · LEIF VOLLEBEKK · PICTURES

SMILE AND BURN · ACE TEE & KWAM.E · ABER HALLO · MIKROSCHREI

WHITE STAGE LINE-UP 2017

BOYS NOIZE · DIGITALISM LIVE · MODESTEP DJ SET

ALLE FARBEN · RL GRIME · GESTÖRT ABER GEIL · RAMPUE

DRUNKEN MASTERS

DIE BOYS

und viele mehr

WARM-UP-PARTY 2017

MOOP MAMA · MONTREAL · ANTJE SCHOMAKER · JOMO

MOTORBOOTY! · BUZZ BEAT BOUTIQUE mit DJ FRANK EICHSTÄDT

PARTY-PROGRAMM 2017

MOTORBOOTY! · BUZZ BEAT BOUTIQUE mit DJ FRANK EICHSTÄDT

Jetzt Ticket sichern

Lange wird es nicht mehr dauern, bis die noch verfügbaren knapp 5.000 Restkarten vergriffen sind. Los geht es ab 199 Euro für das Kombiticket und eine Übersicht inkl. Bestellmöglichkeit findet Ihr hier:

Übrigens: Im Rahmen unseres Festival-Fridays verlosen wir jeden Freitag Festival-Tickets und andere tolle Sachpreise. Vorbeischauen lohnt sich: