Ikkimel-Song „Fußballmänner“ erobert jetzt auch die USA

Nach KitschKrieg sorgt nun auch Ikkimels Song „Fußballmänner“ für Aufsehen in den USA – der deutsche Musik-Sommer 2026 nimmt Fahrt auf.

Die Internet-Girlys diskutieren, welcher Trend nach brat-Summer, Tomato-Girl-Summer und Co. in diesem Jahr folgt. Bisher hat sich keine einheitliche Ästhetik, kein Musiktrend und keine Stilrichtung durchgesetzt, dabei laufen wir Mitte Juli bereits auf den Peak der heißen Zeit des Jahres zu. Nun offenbart sich endlich das Thema der Jahres 2026: Der German Summer.

Nein, nicht weil die deutsche Nationalmannschaft bei der WM so grandiose Leistungen gezeigt hat. Gemeint sind damit auch nicht die hohen Umfragewerte der AfD. Deutschland ist musikalischer Trendsetter und geht international viral – nun auch Ikkimel.

KitschKrieg und Shirin David legen vor

Nachdem bereits Blumengarten, KitschKrieg und Shirin David mit „Gut Genug“ weltweit Wellen schlugen, erregt nun auch Ikkimel Aufmerksamkeit in den USA. Es ist ein German Music Summer, und das Internet feiert es.

„Du bist gut genuuuuuug“, tönt es auf mittlerweile über 500.000 TikToks, die zum offiziellen Sound von KitschKrieg erstellt wurden. Amerikanische Content Creator:innen machten daraus „Dooby Scoot Canoe“ und lipsyncten Texte, die sie nicht verstanden. Aber sie lieben den Sound: US-Stars wie Lizzo oder auch BTS bekennen sich als Fans des Liedes. Nun lässt sich ein ganz ähnliches Phänomen bei Ikkimel beobachten.

Ikkimel erobert die USA

Nachdem ihr Auftritt beim ZDF-Morgenmagazin für großes Aufsehen in deutschen Medien sorgte, schien ihr Song „Fußballmänner“ ebenfalls über den Atlantik geschwappt zu sein. Ikkimel war um 8.30 Uhr am 6. Juli zum Thema Fußballweltmeisterschaft auf die Bühne des deutschen Frühstücksfernsehens geholt worden. Im Publikum waren daraufhin entgeisterte und schockierte Blicke als Reaktion auf die provokative Sängerin zu sehen.

Die US-amerikanische Künstlerin Doechii teilte später ein Video des Auftritts mit ihren sechs Millionen Follower:innen. Nun breitet sich auch dieser deutsche Sound auf der Plattform immer weiter aus. Der Mitschnitt von „ZDFheute“ hat bereits 4,4 Millionen Aufrufe. Englischsprachige TikTok-Nutzer:innen tanzen zu „Fußballmänner“ und finden: Die Deutschen checken nicht.

Vibes sind klar

„Dieses deutsche Girl hat abgerissen“, heißt es unter anderen in den Socials. Und: „Alle im Publikum während der Performance des Girls waren so langweilig, ich hätte sie gefeiert. Die haben sie einfach nicht verstanden.“ Die Deutschen bringen ihrer Meinung nach nicht genug Begeisterung für Ikkimel auf: „Holt diese Queen sofort nach Amerika, wir würden sie mehr schätzen“, schreibt ein:e Kommentator:in unter das Video. Ein:e andere findet: „Ich verstehe nichts, aber ich verstehe die Vibes.“

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So fing es auch bei „Gut Genug“ an – es ging nie um den Text, sondern lediglich um die Stimmung, welche die Musik transportiert. Mit „Fußballmänner“ ist bereits der zweite deutsche Ohrwurm im Sommer 2026 international vertreten. Zeit also, den German Summer ganz offiziell auszurufen. Vielleicht gehen ja als Nächstes Nina Chuba, Zartmann oder auch Mark Forster international viral.