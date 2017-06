In einem Berliner Kino sind Raucher ausgeflippt und haben einige Frauen angegriffen

Im Kino wird nicht geraucht, das sollte sich mittlerweile schon herumgesprochen haben. Zwei Männer wollten sich am Sonntagabend in Berlin dennoch nicht an diese Regel halten und zündeten sich mitten im Saal Zigaretten an, was in einem heftigen Streit mit Körperverletzung endete.

Eine Reihe hinter den 21-jährigen Männern saßen drei Frauen, die sich durch den Qualm belästigt fühlten und die Männer zur Rede stellten. Doch diese reagierten nicht rücksichtsvoll, sondern mit Gewalt. Wie der rbb berichtet, schlugen die Männer auf die Frauen ein, trafen dabei sogar ihre Gesichter. Anschließend bedrohten sie die Frauen mit einem Messer, flüchteten dann aus dem Kino am Potsdamer Platz und stiegen in ein Taxi, noch bevor die Polizei eintraf.

Die Opfer der Angreifer schafften es allerdings, den Männern vor das Kino zu folgen und sich die Nummer des Taxis zu notieren. Die Polizei konnte das Fahrzeug daraufhin anhalten und die Männer festnehmen, während die Frauen vor Ort behandelt werden mussten. Die Männer können nun mit einer Anzeige rechnen.