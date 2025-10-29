Machtmissbrauch in der Indie-Szene: Mayberg, MilleniumKid & Co. feuern Crewmitglied

„Und vielleicht, vielleicht vielleicht“ folgen Konsequenzen: 5 Indie-Artists, darunter MilleniumKid & Mayberg, bekennen sich in einem Sammelstatement zu gemeldeten Fällen strukturellen Machtmissbrauchs

Wer in den vergangenen Jahren auf ein Konzert deutscher Indie-Künstler:innen gehen wollte, musste sich nicht immer ein Ticket kaufen — manchmal halfen und helfen auch Crew- und Bandmitglieder ihren Fans vor und hinter die Bühne aus. Zwar mag der Eintritt dann gratis sein, doch der Preis, der stattdessen von manchen Fans gezahlt werden muss(te), ist weitaus größer. Und eine Rückerstattung gibt es nicht. Höchstens Versprechungen.

Machtmissbrauch ist innerhalb der Musikindustrie nichts Neues. Über Jahrzehnte sind junge Frauen in der Musikindustrie benutzt und diskriminiert worden – ob Fans, sogenannte Groupies, Journalistinnen, Mitarbeiterinnen oder die Sängerinnen selbst. Der Mythos von Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll ist einer, der sich wacker hält — doch hinter dem noch oft genug verklärten Bild vom lässigen Backstageleben verbirgt sich eben weiterhin minuter auch Machtmissbrauch.

Der mutmaßliche Täter gehörte zur Crew

Am 13. Oktober veröffentlichten gleich fünf Artists auf einmal ein Statement, in dem sie Fälle des Machtmissbrauchs innerhalb ihrer „Crew“, wie es im Schreiben bezeichnet wird, aufdecken. Mayberg, Benjamin Amaru, MilleniumKid, Lyschko und die Band TILAR teilen sich offenbar nicht bloß das Musik-Genre, sondern auch das Personal.

„Uns haben Hinweise erreicht, dass eine Person im Rahmen von Projekten strukturellen Machtmissbrauch und schwerwiegende Grenzüberschreitungen begangen hat. Fälle von sexuell übertragbaren Infektionen sind gemeldet worden“, schreiben die Künstler:innen. Im Weiteren betonen sie, der Täter habe seine Position gegenüber einzelnen Personen ausgenutzt, und man habe die Zusammenarbeit mit ihm umgehend beendet. „Wir verurteilen das Handeln der betreffenden Person ausdrücklich und stellen uns in Verantwortung. Wir verpflichten uns dazu, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um grenzüberschreitende Situationen zu verhindern“, heißt es in dem öffentlichen Statement.

Auf insgesamt vier Screenshots der Apple-Notizenapp im Dunkelmodus erklären Amaru, Mayberg, MilleniumKid, Lsychko und die Mitglieder von TILAR, dass sie mit den Betroffenen und Fachstellen an einer Aufarbeitung arbeiten würden. Sie nennen in fünf Stichpunkten, was sie „intern bereits getan haben“, und beschreiben dabei im Grunde den erwarteten Mindeststandard. Als erstes hätten sie die Zusammenarbeit mit dem Täter beendet und würden sich dafür einsetzen, dessen weiteren Einfluss innerhalb der Branche zu verhindern. Konkreter werden sie hierbei nicht. Aber: Zur professionellen Aufarbeitung stünde act aware e.V. als Fachstelle bereit, unter anderem auch hinsichtlich Kontaktaufnahme mit den Betroffenen und deren Unterstützung.

Außerdem hätten sie begonnen, ihre eigene Machtstrukturen und Dynamiken mit Hilfe von „Mentorings, Schulungen und regelmäßigen Gesprächen innerhalb von Crew, Booking und Labels“ kritisch zu hinterfragen. Als fünfte „interne Handlung“ schreiben die Artists: „Dieser Prozess ist langfristig angelegt, um Verantwortung nachhaltig zu übernehmen und Strukturen zu verändern.“

Unter dem Post, der auf dem Instagram-Account des „Vielleicht, vielleicht“-Interpreten MillenniumKid als Collab mit Amaru, Mayberg, Lyschko und TILAR veröffentlicht wurde, wird um Verständnis, Anteilnahme und ein „Bewusstsein für die dahinterliegenden“ Strukturen gebeten. In der Kommentarspalte dazu äußern viele Lesenden ihre Bewunderung für die Aufarbeitungsmotivation und danken für die Transparenz und die Offenlegung von missbräuchlichen Strukturen. „Danke fürs Sichtbarmachen und für Euren Einsatz, weil wenn es niemand macht, wird Macht fast immer missbraucht“, schreibt ein Nutzer, am Ende des Satzes glimmt ein Peace-Emoji.

Keine weiteren Statements – wegen Privatsphäre

Im Statement wird nicht näher beschrieben, wer das Crewmitglied ist, das in gleich fünf Musikprojekten einen derartigen Einfluss ausüben konnte, ohne zunächst jemandem damit aufzufallen. Nach Angaben der Künstler:innen sei erst durch die eingegangenen Hinweise ans Licht gekommen, dass es wegen dieser Person zu Fällen strukturellen Machtmissbrauchs und sexuellen Beziehungen gekommen sei. Mutmaßlich mit Fans. Denn meistens sind es Fans und „Groupies“, die Opfer solcher Machtgefälle werden — doch hier berufen sich Mayberg, Benjamin Amaru, MilleniumKid, Lyschko und TILAR auf den Schutz der Privatsphäre der Beteiligten und machen keine genaueren Angaben.

Auf direkte Presseanfragen an alle fünf Managements erhielten wir nur eine Rückmeldung. Elias Bruns vom Berliner Label und Artist Management „Die Bude“, bei denen Mayberg unter Vertrag ist, erklärt: „Wir möchten aktuell keine weiteren Interviews oder Stellungnahmen geben und verweisen auf das gemeinsame Statement der beteiligten Bands, das alle öffentlich einsehen können.“

Wie Insider berichten, soll es sich bei dem „Crewmitglied“ um einen ehemaligen Mitarbeiter eines Major-Musiklabels handeln. Er soll in den fünf Musik-Projekten in unterschiedlichen Rollen mitgearbeitet haben, bei den Konzerten von Benjamin Amaru etwa habe er als Stagehand agiert, für den Synthiepop-Sänger MilleniumKid sei er im Management tätig gewesen. Doch sämtliche Profile sind bereits gelöscht, die Zusammenarbeit mit MillenniumKid scheint beendet und auch die restlichen Unterzeichnenden weisen keine Verbindungen mehr zu ihm auf.

Machtmissbrauch in der Indie-Szene ist kein Einzelfall

Missbrauchssituationen wie die in dem gemeinsamen Statement der Künstler:innen angedeuteten, kommen in der Musikszene leider noch immer vor. Mitunter werden sie stillschweigend toleriert oder ignoriert. Ein Grund mag die Größe der Szene sein – viele Indie-Artists teilen sich dieselben Labels, die Management-Teams und Booking-Agenturen sind oft klein und vernetzt, Mitarbeiter:innen kennen sich markenübergreifend untereinander. Halten wir fest: Struktureller Machtmissbrauch geschieht auch im Umfeld von Acts, die ein paar Nummern kleiner sind.