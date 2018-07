Irakischer Rapper greift USA in „This is America“-Parodie an

Nachdem Childish Gambino mit dem Song „This is America“ und vor allem dem Video dazu die Zustände in den USA kritisierte, fühlten sich Musiker aus anderen Ländern dazu inspiriert, Songs und Videos aus ihrer Sicht zu produzieren.

Rapper I-NZ aus dem Irak kritisiert in seinem Video „This is Iraq" vor allem George Bush und die US-Regierung, die 2003 einen Krieg gegen sein Land startete. Als Häftling des bekannten „Abu Ghraib"-Gefängnis, in dem Iraker gefoltert und missbraucht wurden, tanzt er ähnlich wie Childish Gambino durch sein Video. Es beginnt damit, dass zwei US-Soldaten ihm eine Waffe in die Hand drücken und ihn nötigen einen älteren Mann zu erschießen.

Mit den Worten „This is Iraq/ Look at us blowing up/ Nobody showing up“ geht der eigentliche Song los. Während I-NZ durch das Gefängnis manövriert, sind im Hintergrund weitere Bluttaten und die Entführung von Kindern zu sehen und auch das Drogen-Problem des Iraks wird dargestellt.

Das Video endet mit dem Rapper und dem Mann vom Anfang des Clips, die in einer riesigen Blutlache stehen, die ein Häftling versucht wegzuwischen. Der Mann sagt ein Gedicht auf. Es soll eine Besserung symbolisieren. I-NZ glaubt, dass der Irak sich nach dem Krieg und den Gewalttaten wieder erholen und normales Leben einkehren kann. Veröffentlicht wurde das Video übrigens erstmals am 4. Juli, dem Tag der Unabhängigkeit in den USA.

https://youtu.be/fvxZLKtkgiM Video can’t be loaded: I-NZ – THIS IS IRAQ (العراق) (https://youtu.be/fvxZLKtkgiM)

Der Iraker ist nicht der Einzige, der in einer Art Parodie von „This is America“ auf Missstände im eigenen Land hinweist. Es existiert unter anderem eine Version aus Nigeria, eine aus Malaysia und eine aus Südafrika.