Jack White nimmt gerade ein neues Soloalbum auf

Das Label Third Man Records hat am Dienstag mitgeteilt, dass Jack White wieder an neuer Musik arbeitet. Via Twitter vermeldete das Label, dass White gerade im Studio ist und den Nachfolger zu LAZARETTO einspielt. 2012 veröffentlichte er mit BLUNDERBLUSS sein erstes Soloprojekt, von den White Stripes werden wir hingegen nie wieder etwas hören – seit 2007 kam kein Studioalbum mehr.

jack white recording new music for his third solo album in los angeles july 30th pic.twitter.com/17W0EUWU6b — Third Man Records (@thirdmanrecords) 31. Juli 2017

Aber Jack White im Solo-Modus ist mehr als ein guter Trost. Einen Veröffentlichungstermin für die kommende Platte gibt es noch nicht, weitere Infos sollten aber zeitnah folgen. Interessant ist, dass White nicht nur in New York, sondern auch in Los Angeles aufnimmt.

jack white recording songs for his third solo album in new york city july 27th. pic.twitter.com/AXB7lol3hR — Third Man Records (@thirdmanrecords) 31. Juli 2017