Jägermeister x EMP – Aktion geht durch die Decke: Jetzt das Spektakel vor Ort auf dem diesjährigen Wacken Open Air bestaunen

Ein letztes Mal wird es wieder groß, laut und unvergesslich. Der Jägermeister Platzhirsch verabschiedet sich von Deutschlands Festival-Geschehen und zelebriert seinen Weggang – ganz in Metal-Manier – auf dem diesjährigen Wacken Open Air. Unter dem Motto: „Dein Shirt für den Hirsch“ haben Jägermeister und EMP (Exclusive Merchandise Products) die Fans dazu aufgerufen, ihre Bandshirts einzusenden, um den Platzhirsch mit einem rekordverdächtigen und übergroßen Shirt einzukleiden.

Nach nur 48 Stunden musste der Aufruf gestoppt werden, da die Anzahl an benötigten Shirts bereits geknackt wurde: In Massen trudelten die Bandshirts in der Annahmestelle von Jägermeister und EMP ein, sodass dem Abschiedsoutfit des JägermeisterPlatzhirschen nun nichts mehr im Weg steht.

„Die eingesendeten Shirts zeigten einmal mehr, wie vielseitig Fans ihre Individualität ausleben. So reichen die Motive von die ärzte über Scorpions bis Heaven Shall Burn. Tief beeindruckt hat uns auch die Herzlichkeit der Einsendungen. So erreichten uns zusammen mit Bandshirt u.a. persönliche Zeilen und sogar Schokolade wurde beigelegt. Lieben Dank hierfür!“, so Marco Gruhn, Head of Brand Marketing bei EMP

Vom 1. bis 3. August kann die großartige und einmalige Attraktion dann gemeinsam mit 75.000 Besuchern auf dem Wacken Open Air bestaunt werden. Mit seinen drei Ebenen, drei Bars und der besten Sicht auf die Festivalbühnen lädt der Jägermeister Platzhirsch zum Feiern und Verweilen ein. Dabei signalisiert das unverkennbare Röhren des Hirsches den Fans nichts Geringeres als eine Runde superkühler Free Shots. Für die ganze Welt des Fanmerchs und Stars zum Anfassen sorgt EMP. So wird EMP auf dem Wacken wieder mit einem großen Verkaufsstand und einer exklusiven Backstage Club Area vertreten sein.

Die EMP Backstage Club Area bietet auch in diesem Jahr wieder viele exklusive Vorteile:

Erlebe deine Stars hautnah bei Meet&Greets, Interviews und Q&As

Übertragung der Festivalbühne auf TV-Screens

Getränkepavillon und Cocktailbar

Eigene Sanitäranlagen direkt an der Area

Große Terrasse und Zelt mit ausreichend Sitzgelegenheiten

Fotobox – deine Erinnerung zum Mitnehmen

Handyaufladestation

Beeindruckende Fakten über den Platzhirsch

Er wurde zum 4. Jahr in Folge aufgebaut

Er ist 20 Meter hoch

Es gibt drei Ebenen

Drei Bars mit superkühlen Jägermeister-Drinks sorgen für die nötige Erfrischung

Beste Konzerte und Partys im 1. & 2. OG des Hirschen

Perfekte Sicht über das Festival und auf die Bühnen

Idealer Ort zum Verweilen und Feiern

Kommt vorbei und bestaunt den Platzhirsch in seiner vollen Pracht:

Schaut Euch den Platzhirsch vom 1. bis 3. August gemeinsam mit 75.000 Besuchern auf dem Wacken Open Air an und kommt vorbei.

Alle Informationen rund um die Aktion „Dein Shirt für den Hirsch“ gibt es unter

www.dein-shirt-fuer-den-hirsch.de