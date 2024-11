Jeremias arbeiten weiter mit Fotograf zusammen, der Nacktbilder von Fans wollte

Fans sind empört. Die Band sieht sich massiver Kritikwelle nach ihrem Statement ausgesetzt.

Gästelistenplätze für Nacktbilder? Diesen Austausch bot wohl der Fotograf der Indie-Pop-Gruppe Jeremias unter anderem minderjährigen Frauen an. Die Band um Sänger Jeremias Heimbach gab dazu auf Instagram ein Statement ab – doch möchte sich nicht vom Fotografen trennen.

Jeremias geben Statement zum Fotografen ab

Am 7. November veröffentlichten Jeremias ihren Song „Sag mir was ich nicht weiß“. In den Credits verlinkten sie dabei den Fotografen und Videofilmer, der nun für seinen Machtmissbrauch heftig kritisiert wurde. Die Folge: Von Kritik gefüllte Kommentarspalten auf verschiedenen Plattformen, vor allem auf TikTok.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Samstag (9. November) reagierte die Gruppe aus Hannover mit einem Statement in ihrer Instagram-Story. Hier erklärten sie, dass ihnen die Vorwürfe wohl bereits im August bekannt waren und zu dieser Zeit die Zusammenarbeit mit dem Fotografen vorläufig beendet hätten. Jeremias würden die Situation „sehr, sehr ernst“ nehmen und sich „klar von Handlungen und Verhaltensweisen wie Manipulation und systematischem Machtmissbrauch distanzieren“. Das Statement wird unter anderem in diesem TikTok-Video behandelt.

Sie werden die Zusammenarbeit nicht beenden

Jedoch reichte diese Distanzierung nicht aus, um die weitere Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Fotografen und Videofilmer zu unterlassen. Ihre Begründung: „Gleichzeitig ist es uns aber auch wichtig, eine gesunde Fehler- und Kritikkultur zu leben, gerade, wenn es Menschen betrifft, die nicht Teil der Band sondern aus unserem nahen Umfeld sind.“

Die im Jahr 2018 gegründete Band habe so nach mehreren Wochen die Kooperation wieder aufgenommen. Ebenso gaben sie in ihrem Instagram-Statement eine Email-Adresse an, mit der die Hörer:innen wohl die Möglichkeit haben, mit einer Mitarbeiterin von „Same But Different“ in einen „hoffentlich guten und zielführenden Austausch“ zu gehen. Dabei handelt es sich um ein Diversity-Management, welches das Team wohl zur Prozessaufarbeitung kontaktiert habe.

Die Fangemeinde ist empört

Daraufhin reagierten viele Fans mit Unverständnis. So sind beispielsweise auf dem Video-Release vom „Sag mir was ich nicht weiß“ auf Instagram zig negative Kommentare zu finden. Eine Person schrieb beispielsweise: „1. Wer hat euer Statement so abgesegnet?? 2. Einfach erschreckend und widerlich wie ihr Täter schützt. Kleine Info: Betroffene bekommen auch keine zweite Chance auf ein unbeschwertes Leben“.

Außerdem kursieren auf der Plattform TikTok mehrere Clips, bei denen sich die Fans über Jeremias Verhalten beschweren. Während andere sich nun fragen, was sie mit dem Band-Merch machen sollen, da sie ihn nicht mehr anziehen wollen, entscheiden sich andere Fans scheinbar dazu, ihre Karten für die kommende „Du musst keinem Gefallen“-Tour 2025 zu verschenken, vom Fotografen selbst gab es bisher noch kein Statement. Ebenso habe er sein Instagram-Profil gelöscht, laut „tag24“. Auch die Gruppe Giant Rocks arbeitete zuvor mit dem besagten Fotografen zusammen; haben jedoch die Zusammenarbeit bereits komplett beendet.