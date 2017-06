Jogginghosen-Folk: Jon And Roy zeigen neues Video zu „Runner“

Den Herbst einfach schon im Sommer begrüßen: Jon and Roy aus Kanada haben ein Video zu ihrem Song „Runner“ gedreht, und das solltet Ihr Euch ohne Umschweife hier oben einmal anschauen.

Der Song „Runner“ nämlich ist, anders als sein Name es vermuten ließe, eine folkige Fast-Ballade, die ohne viel Tempo und wunderbar unprätentiös daherkommt. Akustikgitarre, kleines Schlagzeug, Bass, Gesang: Mehr brauchen Jon And Roy nicht, um etwa an Tiger Lou, an die Kings Of Convenience und an Johnossi ohne Rock und Adrenalin zu erinnern. Und wer beim Instrumentarium gerade mitgezählt hat, muss sich auch nicht wundern: Jon And Roy nämlich sind, anders als es ihr Name vermuten ließe, kein Duo, das nebenbei womöglich auch noch zaubert, sondern ein Trio, das seit seiner Gründung im Jahr 2003 – damals noch als Duo, okay, ja ja – bereits sechs Alben aufgenommen hat.

„Runner“ ist die erste Single aus ihrem siebten Album THE ROAD AHEAD IS GOLDEN, das am 9. Juni 2017 erschienen ist. Und damit der Titel des Songs irgendwie doch noch Programm ist, haben die Jungs Jogginganzüge übergeworfen und einen weiteren jungen Mann mit Anzug und Stirnband angeheuert, in ihrem Video durch Wald, Wiesen und Straßen zu joggen. Sieht trotzdem gut aus.