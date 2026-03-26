Konzerte im April in Deutschland: Alle Highlights 2026

Konzerte im April 2026 in Deutschland: Franz Ferdinand, Tame Impala, Mobb Deep und mehr. Alle Termine, Städte und Ticketpreise auf einen Blick.

Franz Ferdinand

Wann: 31. März München, Zenith, 01. April Berlin, Tempodrom, 04. April Köln, Palladium, 11. April Frankfurt, Jahrhunderthalle

Warum wichtig: Die schottische Indie-Rockband prägte die Indie-Musik der 2000er Jahre maßgeblich. Ihr Hit „Take Me Out“ machte sie weltweit bekannt. Ihr Sound zeichnet sich durch künstlerische Ästhetik und markante Gitarrenriffs aus und verbindet Post-Punk mit Britpop.

Ticketpreise: ab 63 Euro, Berlin ab 70 Euro

Louis Tomlinson

Wann: 01. April Berlin, Uber Arena

Warum wichtig: Der ehemalige One-Direction-Star hat sich als Solokünstler etabliert und begeistert Fans weltweit mit emotionalen Pop-Songs, die Ohrwurm-Hooks mit persönlicher Songwriting-Tiefe verbinden.

Ticketpreise: ab 62 Euro

Die Sterne

Wann: 01. April München, Strom, 02. April Leipzig, Conne Island, 03. April Bremen, Lagerhaus, 04. April Flensburg, Volksbad, 05. April Hamburg, Uebel & Gefährlich, 24. April Potsdam, Nikolaisaal w/ Filmorchester Babelsberg

Warum wichtig: Die deutsche Indie-Pop-Band ist bereits seit den Neunzigern aktiv. Ihre Musik verbindet Funk- und Disco-Groove mit gesellschaftskritischen und ironischen Texten. Live kickt das richtg – und wir präsentieren.

Ticketpreise: ab 31 Euro

Louvre 47

Wann: 02. April Berlin, Columbiahalle

Warum wichtig: Luvre47 aus Berlin-Gropiusstadt gilt als prägende Stimme des modernen Straßenraps. Seine Texte kombinieren harte Realität, persönliche Erfahrungen und Gesellschaftskritik. Auf seiner „Herz Tour 2026“ bringt er seine Hits live auf die Bühne.

Ticketpreise: ab 39 Euro

Rich the Kid

Wann: 06. April Berlin, Astra Kulturhaus, 09. April Köln, 12. April Frankfurt, 13. April Hamburg

Warum wichtig: Rich the Kid ist ein US-amerikanischer Rapper aus Atlanta, der mit Hits wie „Plug Walk“ und „New Freezer“ internationale Bekanntheit erlangte. Er verbindet klassische Trap- und HipHop-Sounds mit eingängigen Hooks.

Ticketpreise: ab 42 Euro

Dry Cleaning

Wann: 07. April Berlin, Festsaal Kreuzberg, 10. April Hamburg, Mojo

Warum wichtig: Die britische Post-Punk-Band ist bekannt für ihren markanten Stilmix aus Indie-Rock und Sprechgesang. Ihre Musik verbindet düsteren Humor mit absurden Alltagsbeobachtungen. Live hat das besondere Sogwirkung.

Ticketpreise: ab ca. 30 Euro

Mobb Deep

Wann: 10. April Bremen, 11. April Hamburg, 12. April Berlin, 14. April Nürnberg, 16. April Köln, 17. April Leipzig, 20. April München, 29. April Frankfurt

Warum wichtig: Mobb Deep ist ein legendäres HipHop-Duo aus New York und gilt als eine der einflussreichsten Rap-Crews der 90er-Jahre. Mit düsteren Beats und kompromisslosen Ghettogeschichten prägten sie die East-Coast-Szene nachhaltig. Ihr Klassiker „Shook Ones Pt. II“ zählt zu den bedeutendsten Rap-Tracks aller Zeiten. Sollte man also ruhig mal aus der Nähe hören und sehen.

Ticketpreise: ab 40 Euro

LACAZETTE

Wann: 10. April Hannover, 11. April Hamburg, 12. April Berlin, 16. April München, 19. April Köln, 20. April Nürnberg, 22. April Oberhausen, 23. April Offenbach am Main

Warum wichtig: LACAZETTE hat in kürzester Zeit die deutsche Rap-Szene aufgerüttelt. Mit eigenem Style, prägnanten Flow und starken Streaming-Zahlen zählt er zu den meistbeachteten Newcomern im Straßenrap-Genre und füllt bei seiner „Alle gegen Lucky Tour“ 2026 große Hallen.

Ticketpreise: ab 50 Euro

Kapa Tult

Wann: 07. April Nürnberg, Z-Bau, 08. April München, Strom, 11. April Dresden, Groove Station, 12. April Berlin, Hole 44

Warum wichtig: Die Leipziger Band ist bekannt für energiegeladene Musik, die Alltag, Politik und queere Identität thematisiert. Ihr Genre bewegt sich zwischen Indie-Rock und Pop und lädt live zum Tanzen ein.

Ticketpreise: ab 28 Euro

Big Thief

Wann: 13. April Berlin, Columbiahalle, 14. April Köln, E-Werk

Warum wichtig: Die Band gehört zu den prägendsten Stimmen der amerikanischen Indie-Szene. Ihre Musik ist nie kalkuliert, bleibt rau und verletzlich, die Texte emotional und authentisch.

Ticketpreise: Beide Konzerte im April sind bereits ausverkauft. Auf Resale-Plattformen ist es gegebenenfalls noch möglich, ein Ticket zu erhalten. Der Originalpreis lag bei 54,74 Euro.

Alex Warren

Wann: 04. April Düsseldorf, 10. April Frankfurt am Main, 13. April Berlin

Warum wichtig: Alex Warren ist ein US-amerikanischer Musiker und ehemaliger TikTok-Influencer, der den Sprung von viralen Social-Media-Clips zu ernstzunehmender Pop-Musik geschafft hat. Sein Song „Ordinary“ wurde in mehreren Ländern Platin- oder Diamant-zertifiziert und erreichte international über 1 Milliarde Spotify-Streams.

Ticketpreise: ab 78 Euro

Sosa La M

Wann: 11. April München, 12. April Köln, 14. April Frankfurt am Main, 15. April Hannover, 16. April Hamburg, 17. April Berlin

Warum wichtig: Sosa La M startete mit viralen TikTok-Hits und maskierter Bühnenpräsenz durch. Sein Mix aus Trap, Drill und französischen Einflüssen sowie seine beachtlichen Streaming-Zahlen zeichnen den Rapper aus.

Ticketpreise: ab 39 Euro

Balu Brigada

Wann: 13. April München, Technikum, 18. April Berlin, Hole 44, 23. April Hamburg, Mojo, 26. April Köln, Carlswerk Victoria

Warum wichtig: Die neuseeländische Band erlangte mit ihrem Song „So Cold“ internationale Aufmerksamkeit. Ihr Sound zwischen Indie, Surf-Rock, Grunge und Alt-Pop sowie energetische Live-Shows machten sie bekannt.

Ticketpreise: ab 32 Euro

5 Seconds of Summer

Wann: 13. April Köln, LANXESS Arena, 14. April Hamburg, Barclays Arena, 21. April Berlin, Uber Arena, 27. April München, Olympiahalle

Warum wichtig: Die australische Alternative-Rock- und Punkpop-Band ist auf Welttournee. Nach vier Jahren Pause haben sie ihren Sound weiterentwickelt und wagen mit dem neuen Album „Everyone’s a Star“ eine neue Ära.

Ticketpreise: ab 72 Euro

Kaffkiez

Wann: 09. April Stuttgart, Liederhalle, 12. April Köln, Palladium, 17. April Leipzig, Haus Auensee, 21. April München, Zenith, 24. April Berlin, Max-Schmeling-Halle

Warum wichtig: Die Indie-Rock-Band hat sich in kürzester Zeit einen festen Platz in der deutschsprachigen Musiklandschaft erspielt. Ihre eingängigen Melodien und melancholisch rauen Texte begeistern ihre Fans, besonders bei Live-Auftritten.

Ticketpreise: ab 54,90 Euro

Maggie Lindemann

Wann: 26. April Köln, 27. April Berlin, 29. April Hamburg

Warum wichtig: Maggie Lindemann hat sich vom Social-Media-Star zur ernstzunehmenden Sängerin und Songwriterin entwickelt. Mit einer Mischung aus Pop, Alternative und Emo-Elementen hat sie ihr musikalisches Profil geschärft und bringt frischen Wind in die Szene.

Ticketpreise: ab 30 Euro

Tame Impala

Wann: 16. April München, Olympiahalle, 23. April Hamburg, Barclays Arena, 29. April Berlin, Uber Arena, 30. April Frankfurt, Festhalle, 01. Mai Düsseldorf, PSD Bank Dome

Warum wichtig: Tame Impala gehört eindeutig zu den einflussreichsten Acts des modernen Psychedelic-Rock-Pop. Die Gruppe um Kevin Parker hat sich in den letzten Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut. Die Tour präsentiert das neue Album „Deadbeat“ live.

Ticketpreise: ab 70 Euro

Vicky

Wann: 14. April Heidelberg, 20. April Dortmund, 21. April Bielefeld, 27. April Stuttgart, 28. April Dresden, 29. April Frankfurt am Main, 30. April Berlin

Warum wichtig: Vicky ist die deutsche Antwort auf Charli XCX. Mit viralen Hits auf TikTok, provokanten Texten, kompromisslosen Beats und einem Mix aus Ghetto-Tech, Hyperpop und energiegeladenem Sound steht sie für Selbstbestimmung, Spaß und das Brechen von Normen.

Ticketpreise: ab 35 Euro

Paula Carolina

Wann: 24. April Frankfurt, Zoom, 28. April München, Muffathalle, 02. Mai Hamburg, Große Freiheit, 06. Mai Berlin, Columbiahalle

Warum wichtig: Paula Carolina verbindet energetischen Indie-Pop mit Punk- und Neue-Deutsche-Welle-Einflüssen. Ihre Texte sind direkt, gesellschaftskritisch und politisch, dabei stets mit einer Mischung aus Ironie und Ernsthaftigkeit vorgetragen. Ihre Hits sind tanzbar und ihre Live-Shows gehen ab.

Ticketpreise: ab 39 Euro