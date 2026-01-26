Auf diese Konzerte 2026 können wir uns im Februar in Deutschland freuen

Welche Acts kommen eigentlich im Februar auf Tour? Hier die Kalenderübersicht einiger Highlights.

Wer hat Lust auf Konzertplanung für den zweiten Monat des Jahres? Der Februar lässt sich kein bisschen lumpen und liefert jede Menge Live-Show-Möglichkeiten. Hier ein Überblick über Konzert-Optionen aus den unterschiedlichsten Genres:

Deftones

Wann: Anfang Februar 2026 – u.a. 01.02. Hamburg, 03.02. München, 06.02. Berlin, 07.02. Dortmund, 09.02. Stuttgart. Außerdem: Open-Air am 18.08.2026 in Berlin (Wuhlheide).

Warum wichtig: Die Alternative-Metal-Band kehrt nach rund neun Jahren mit einer Deutschland-Tour zurück. Fans bekommen neue Songs vom Album PRIVATE MUSIC und Klassiker wie „7 Words“ oder „My Own Summer (Shove It)“ live auf die Ohren.

Ticketpreise: Offizielle Preise variieren je nach Stadt und Kategorie. Karten können aber ab 70 Euro ergattert werden.

Apache 207

Wann: Schon Ende Januar geht es los, aber auch für den 01. und 02.02. sind Shows in Berlin geplant.

Warum wichtig: Es ist seine „große Arena-Tour“ und nun gilt es herauszufinden, wie sich der Pathos-Rapper so hält.

Ticketpreise: Karten können ab 77,90 Euro erworben werden.

Marleen Lohse

Wann: Tourfinale in Berlin am 02.02.

Warum wichtig: Die Schauspielerin und Musikerin überzeugt mit reduziertem Indie-Pop, persönlichen Texten und einer spürbar intimen Bühnenpräsenz.

Ticketpreise: Etwas über 30 Euro kostet ein Ticket für die Show.

Christian Löffler & Sven Helbig

Wann: 02.02. in Berlin

Warum wichtig: Das Konzert zusammen mit Sven Helbig der „Until We Meet Again Tour“ findet in einem besonderen Rahmen statt: In der Philharmonie Berlin. Hier kann man sich mit bestem Klang von der Kombination ihrer klassischen wie elektronischen Ansätze an die Musik ein perfektes (Sound-)Bild machen.

Ticketpreise: Sitzplatzkarten gibt es für 54,90 Euro.

Yaya Bey

Wann: 07.02. in Berlin

Warum wichtig: Einst wurde ihr Ansatz an die Musik als „prismatisch“ beschrieben – und genau diesen Facettenreichtum der New Yorker R&B-Künstlerin gilt es auch on stage auszuchecken.

Ticketpreise: Ab etwa 35 Euro.

Eefje De Visser

Wann: 04.02. Berlin, 05.02. Hamburg und 06.02. Köln.

Warum wichtig: Die niederländische Künstlerin steht für smarten Art-Pop mit elektronischem Einschlag – minimalistisch, hypnotisch und ästhetisch durchdacht.

Ticketpreise: Plant rund 30 Euro dafür ein.

Milliarden

Wann: 05. und 06.02. Berlin, 26. und 28.02. Leipzig, 27.02. München, später im Frühjahr folgen noch Hamburg und Köln.

Warum wichtig: Zwischen Indie-Rock, Pop und Haltung liefern Milliarden Konzerte mit richtig viel Druck.

Ticketpreise: Ab etwa 38 Euro könnt ihr die „Milliarden – 10 Jahre Kokain und Himbeereis Tour 2026“ miterleben. Wobei die Karten für Leipzig schon vergeben sind.

David Byrne

Wann: 12.02. Berlin, 24.02. Frankfurt

Warum wichtig: Der Talking-Heads-Mastermind bleibt einer der kreativsten Köpfe der Popgeschichte – seine Shows sind stets Gesamtkunstwerke. Mit Sicherheit auch die Gigs der „Who is the Sky Tour“.

Ticketpreise: Ab etwa 80 Euro. Problem: Inzwischen sind die meisten Tickets in Berlin weg und für Frankfurt sind nur noch wenige vorhanden.

Yasmine Hamdan

Wann: Berlin am 18., München am 19. und Köln 21.02.

Warum wichtig: Die libanesische Singer-Songwriterin ist endlich zurück. Vor dem Release vom 2025er I REMEMBER I FORGET veröffentlichte sie 2018 eine letzte Solo-Platte. Wie gut sie nicht nur auf Albumlänge, sondern auch live ist, konnte man mindestens schon in Jim Jarmuschs „Only Lovers Left Alive“ erleben.

Ticketpreise: Ab ca. 45 Euro kann ein Ticket euch gehören.

Leber

Wann: 13.02. München, 14.02. Freiburg, 15.02. Köln, 17.02. Hannover, 18.02. Hamburg, 19.02. Berlin, 20.02. Chemnitz

Warum wichtig: Berliner Noise- und Punk-Energie, die live ungeschönt und direkt trifft.

Ticketpreise: 15,00 bis 22,00 Euro kosten die Karten.

Wednesday

Wann: 08.02. Hamburg, 09.02. Berlin, 10.02. München

Warum wichtig: Egal wo, sie liefern den astreinen Slacker-Country-Indie-Soundtrack zum tragikomischen Kleinstadt-Amerika.

Ticketpreise: Für Hamburg scheinen die Karten schon weg zu sein, aber für die anderen Städte gibt es Tickets für rund 27 Euro.

Whitney

Wann: 11.02. in München, 12.02. in Berlin, 15.02. in Hamburg und 19.02. Köln.

Warum wichtig: Julien Ehrlich und Max Kakacek machen mit ihrem Vintage-Indie-Pop die kalten Februartage wärmer. Fakt.

Ticketpreise: Ihr solltet rund 33 Euro für eine Karte parat halten.

Holly Humberstone

Wann: 10.02. Köln, 11.02. Berlin

Warum wichtig: Mit emotionalem Indie-Pop und ehrlichen Texten hat sich Humberstone eine treue Fanbase erspielt, kein Wunder also, dass man sich schon ordentlich um die Konzertkarten riss.

Ticketpreise: Ausverkauft, aber komplett.

Sassy 009

Wann: 17.02. in Berlin

Warum wichtig: „Experimenteller Hyper-Pop, in dem mehr Hyper als Pop steckt“, hieß es von ME-Autor Michael Prenner zu Sassy 009. Jetzt sollte man mal im Mikropol vorbeischauen und checken, wie das in der Liveübersetzung funktioniert.

Ticketpreise: 26 Euro.

Florence + The Machine

Wann: 26.02. Köln (Lanxess Arena), 04.03. München (Olympiahalle), 09.03. Berlin (Uber Arena)

Warum wichtig: Florence Welch kommt mit der LP DANCE FEVER auf Tour und wird sich wie für sie typisch auf der Bühne nicht in Zurückhaltung üben.

Ticketpreise: Die Karten sind bereits allesamt weg – Restkarten über offizielle Ticketbörsen.

Danny L Harle

Wann: 21.02. Berlin

Warum wichtig: Der PC-Music-Produzent bringt Hyper-Club-Euphorie auf die Bühne – irgendwo zwischen Rave und Pop-Show.

Ticketpreise: Ab etwa 32 Euro.

The Last Dinner Party

Wann: 16.02. steht München an, 22.02. Berlin und 23.02. Köln.

Warum wichtig: „Völlig aus der Zeit gefallener Indie-Art-Glamrock, der trotzdem unheimlich modern ist“, urteilte ME-Autorin Saskia Timm über die aktuelle Platte von The Last Dinner Party. Na, wer will austesten, wie sich das live anfühlt?

Ticketpreise: Karten kosten zwischen 63 und 65 Euro.

Zahn

Wann: 20.02. in Hamburg, 21.02. in Berlin

Warum wichtig: Das Berliner Trio wird im Februar 2026 zwei Release-Konzerte spielen. Die Gigs rahmen die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums „Purpur“ ein, das am 20. Februar 2026 erscheint.

Ticketpreise: Tickets: Ab 17,90 Euro erhältlich.

Tei Shi

Wann: 28.02.

Warum wichtig: Verträumter Electro-Pop mit R&B-Einflüssen und starker Live-Atmosphäre: Die einzige Deutschlandshow findet Ende Februar im Berliner Urban Spree statt.

Ticketpreise: Tickets gibt es für 26 Euro pro Person.

The Underground Youth

Wann: 27.02. in Berlin

Warum wichtig: Dunkler Psychedelic- und Post-Punk, der besonders live seine volle Wirkung entfaltet. Dieses Mal im Silent Green in ihrer Wahlheimat.

Ticketpreise: 28 Euro.