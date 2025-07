In seiner Popkolumne präsentiert Linus Volkmann High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Hypes, welche Serien lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Folge 14. Mit Zeitumstellung, Greta Thunberg, Acht Eimer Hühnerherzen, einer Metal-Travestie auf Meister Eder – und dem ultimativen Rant gegen Islands Pop-Exportschlager Sigur Rós.