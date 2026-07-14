Adam Lambert live in Berlin

Musik
Ikkimel-Song „Fußballmänner“ erobert jetzt auch die USA
News
L7-Bassistin Jennifer Finch an aggressivem Hirntumor erkrankt
Film und Serie
Sam Neill gestorben: „Jurassic Park“-Star stirbt mit 78 Jahren
Lewis Capaldi: Tränen und Unterbrechung beim Konzert
Lenny Kravitz beim Jazz Open Stuttgart: Tickets, Anfahrt, Setlist
15.07.26
Träume werden wahr: 7 Fakten über Fans, die zu Bandmitgliedern wurden
Erst vor der Bühne dabei & plötzlich als Teil der Performance auf der Stage am Start – es kann passieren.
Brian May schließt Queen-Konzerte in den USA vorerst aus
Brian May schließt Queen-Konzerte in den USA aus Sicherheitsgründen aus. Der Gitarrist nennt das Land „gefährlich“ und bezieht sich auf aktuelle Ereignisse.
Queen: Gibt es Freddie Mercury bald als Hologramm?
Es gibt Spekulationen über eine Queen-Show mit einem Hologramm des Sängers.
Adam Lambert äußert Kritik an der Besetzung George Michaels in einem möglichen Biopic
Auf Instagram hat sich der Queen-Sänger Adam Lambert dazu geäußert, dass George Michaels Leben möglicherweise mit einem heterosexuellen Mann in der Hauptrolle verfilmt werde.
Queen und Adam Lambert spielen das Set der Live-Aid-Show 1985 nach
Am Sonntag traten Queen bei „Fire Fight Australia“ auf. Das Besondere: Sie spielten das gleiche Set wie 1985 bei dem legendären „Live Aid“-Konzert.
16.07.26
17.07.26
18.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.