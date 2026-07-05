Amanda Palmer live in Hamburg

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Madonna feiert Album „Confessions II“ mit DJ-Party in London
Musik
Taylor Swifts Traumhochzeit: Die Stars kommen in Scharen
Halbzeitshow-Drama bei der Fußball-WM: FIFA beruhigt Fans
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
06.07.26
Neil Gaiman: Darum seien Vergewaltigungsvorwürfe „ein Schwindel“
Seiner Meinung nach sollte so ein „Schein“-Fall erst gar nicht vor Gericht landen dürfen. Hier seine Erklärung.
Amanda Palmer: Neil Gaimans Ex-Frau gibt ein Nicht-Statement ab
Die beiden lernten sich 2008 kennen, heirateten 2011 & ließen sich 2022 scheiden. Sie haben einen gemeinsamen Sohn.
Mit Stella Donnelly, Sasami, Howe Gelb und Ferris MC: Diese 10 Alben sind diese Woche erschienen
Diese Woche sind unter anderem die neuen Alben von Flight Of The Conchords, Foals, Alice Phoebe Lou und E.B. The Younger erschienen. Hier sind unsere Rezensionen, Hörproben inklusive.
Amanda Palmer kündigt Tour mit zahlreichen Deutschland-Terminen an
Gleich in sieben deutschen Städten wird Amanda Palmer im September 2019 zu sehen sein. Ihr neues Album erscheint bereits jetzt, im März.
6 Gründe, warum Kickstarter aus der Musik-Szene nicht mehr wegzudenken ist
Kickstarter feiert 100.000 erfolgreiche Projekte – wir haben sechs Gründe für Euch, warum das auch ein Gewinn für die Musik ist.
07.07.26
08.07.26
09.07.26
10.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.