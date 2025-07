Vier langhaarige Finnen, die unter dem vielsagenden Namen Apocalyptica firmieren und bei ihren Konzerten für tobende Moshpits sorgen. Klar. Metal. Nur spielt dieses Quartett sein hartes Liedgut auf vergleichsweise ungewohntem Instrumentarium: „Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos“ hieß das ‚g6er-Debüt der Finnen und sorgte dementsprechend für Furore. Die guten alten Kopfschüttelhymnen von Hetfield & Co. […]