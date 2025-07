Rock am Ring: Der Sonntag in Bildern Der Sonntag bei Rock am Ring 2025 ist Geschichte! Der letzte Tag am Nürburgring in der Eifel hat den Zuschauern noch einmal alles abverlangt. Beim Set der Beatsteaks standen Zehntausende vor der Utopia Stage und haben gut gelaunt gefeiert, beim späteren Headliner-Slot von Korn taten sich dann etliche […]