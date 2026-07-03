Blink-182 live in Berlin

Musik
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
Village-People-Sänger Victor Willis mit 74 Jahren gestorben
splash! Festival 2026: Line-up, Tickets und Anreise nach Ferropolis
News
Bad Bunny stellt neuen Stadion-Rekord auf
04.06.27
05.06.27
Mit Post Malone und 6ix9ine: 11 Fakten über Gesichts-Tattoos
Das Tattoo hat inzwischen die letzte Tabuzone – das Gesicht – erobert. Und dieser Trend ist auch im Mainstream angekommen.
Blink-182 & Green Day: Darum konnten sie sich laut Mark Hoppus nicht leiden
Die Bands waren 2002 zusammen auf der „Pop Disaster Tour“ und haben dort wohl eine Art Rivalität entwickelt.
Blink-182: Mark Hoppus erzählt von Fast-Kuss mit Robert Smith
In seiner Biografie erzählt der Musiker aber nicht nur von lustigen Backstage-Geschichten.
Mark Hoppus: Krebserkrankung reparierte Freundschaft mit Tom DeLonge
Mark Hoppus' Autobiografie legt dar, wie Krebs blink-182 wieder zum klassischen Line-up verhalf.
Mark Hoppus von Blink-182 lässt sein Banksy-Gemälde versteigern
Blink-182-Bassist Mark Hoppus versteigert sein 2005er Banksy Gemälde „Crude Oil (Vetrriano)“.
04.07.26
05.07.26
06.07.26
07.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.