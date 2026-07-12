Bonez MC live in München

Musik
Lenny Kravitz beim Jazz Open Stuttgart: Tickets, Anfahrt, Setlist
BTS-Ansturm in München: Alles Wichtige über die Anreise zur Arena
News
Kanye West spaltet Albanien: Millionen-Zuschuss für Konzert im Juli
Taylor-Swift-Hochzeit: Fans kaufen echten Müll als Souvenir
ZDF gibt Stellungnahme zu Ikkimels MoMa-Auftritt ab
01.08.26
08.12.26
10.12.26
11.12.26
12.12.26
„Palmen aus Plastik“-Tour: 125.000 Tickets in Stunden verkauft – Zusatztermine?
Ob es noch weitere Konzerttermine von Bonez MC & RAF Camora geben wird, soll derzeit gecheckt werden.
Bonez MC legt Zahlen offen: 90.941 Euro für „Ärzte ohne Grenzen“
Mit offiziellem Beleg dokumentiert Bonez MC die Spende aus „Bissu dumm ¿“: 90.941,93 Euro gehen an „Ärzte ohne Grenzen“.
3.000 Euro täglich: Bonez MC enthüllt seine Streaming-Einnahmen
Der 187-Rapper öffnet die Bücher: 90.000 Euro monatlich, 10 Millionen Vermögen. So steht er im Vergleich zu Capital Bra und Apache 207.
Fler und Bonez MC liefern sich Schlagabtausch auf Instagram
Heftige Provokationen zwischen Fler und Bonez MC auf Instagram – es eskaliert erneut.
Rekord dank „bissu dumm¿ MEGALODON REMIX“: Ein Song mit 47 Rap-Artists
So hat Bonez MC einen neuen Deutschrap-Rekord auf die Beine gestellt.
12.07.26
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MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.