In seiner Popkolumne präsentiert Linus Volkmann High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Songs, welche Filme lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Hier Folge 11. Mit der Rückkehr der Hörspielreihe „Die Gruselserie“, der Party des Jahres (1933) in der Wolfsschanze von und zu Matussek, dem deutschen Autorenpreis für Namika und sieben (!) Text-Helferlein sowie Chris Imler live. „Der verhasste Klassiker“ geht – ganz prominent – diese Woche an die Stones.