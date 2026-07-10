Die Sterne live in Aachen

Musik
BTS-Ansturm in München: Alles Wichtige über die Anreise zur Arena
Kanye West spaltet Albanien: Millionen-Zuschuss für Konzert im Juli
Taylor-Swift-Hochzeit: Fans kaufen echten Müll als Souvenir
ZDF gibt Stellungnahme zu Ikkimels MoMa-Auftritt ab
News
„Wonderwall“ im WM-Finale? Liam Gallagher gibt Hoffnung
30.07.26
31.07.26
01.08.26
27.10.26
28.10.26
Jetzt geht’s ab! Linus Volkmanns Hitcontainer des Jahres
50 großartige Stücke eines aufwühlenden Jahres. Eine kommentierte Hitliste – handverlesen von Linus Volkmann.
Auf diese Alben 2026 freuen wir uns: Von Gorillaz bis Mumford & Sons
Diese Album-Highlights im Frühjahr solltet ihr nicht verpassen. Alle Neuveröffentlichungen im Überblick.
Die Sterne kündigen mehr Konzerte für 2026 an – ME präsentiert
Von März bis April geht es 2026 on the road. Hier alle Infos zu Tourplan, Tickets und Veröffentlichungen.
Lieblingsalben: Frank Spilker über OIL ON CANVAS von Japan
Wir feiern den 55. Geburtstag des MUSIKEXPRESS mit unseren Lieblingsalben. Frank Spilker teilt seines auch mit uns.
Die Hamburger Schule: Das Wow in der Hansestadt
Ein Blick in eine Vergangenheit, die maßgeblich die Gegenwart prägt. Mit dabei: Tocotronic, Blumfeld, Die Sterne, Huah! und Co.
04.08.26
13.08.26
14.08.26
19.10.26
31.10.26
11.11.26
12.11.26
22.11.26
05.12.26
11.12.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.