„Evanescence haben zwei Grammys“, klärt der Mann mit dem Stahlhelm die Kids vor dem Eingang der Konzerthalle auf. „Das sind zwei mehr als die Beach Boys, Curtis Mayfield, Jimi Hendrix, The Who und Bob Marley. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ihr schlechten Musikgeschmack habt.“ Der Prediger, der in Los Angeles immer öfter gesehen wird, wie […]