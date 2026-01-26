Doro live in Filderstadt

News
Raye kündigt zweites Album an: THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE
Musik
Harry Styles Tour 2026: Tickets, Termine und Spielorte im Überblick
Arctic Monkeys veröffentlichen „Opening Night“ für Charity-Album
„Trump nicht krank, Trump schlau“: Jack White trollt Trump genial
BTS: Vorteile der ARMY MEMBERSHIP – Weverse-Shop, Tickets und Community
Wacken 2023: Hier könnt ihr das Open Air im Live-Stream sehen
Das Metal-Festival findet vom 2. bis 5. August statt. Wer nicht vor Ort sein kann, feiert online mit.
METAL HAMMER DAY mit Doro Pesch, Rage, Beasto Blanco: Heute bei #DaheimDabeiKonzerte
Über die Artists
Doro: Die erfolgreichsten YouTube-Videos der „Queen Of Metal“ #DaheimDabeiKonzerte
Stimmt Euch mit Doros drei meistgeklickten YouTube-Videos auf ihren Auftritt heute Abend bei #DaheimDabeiKonzerte ein.
#DaheimDabeiKonzerte: Erlebt Doro, Rage und Beasto Blanco im Stream | „Metal Hammer“-Special
Heute um 19 Uhr geht's nach Gavin Rossdale, Roger O'Donnell, Eric Fish und Nik West weiter mit unserer Reihe #DaheimDabeiKonzerte: Seht am „Metal Hammer Day“ Doro, Rage und Calico Cooper von Beasto Blanco im Stream!
Megadeths Dave Mustaine ist an Kehlkopfkrebs erkrankt
Leider bedeute die Erkrankung Mustaines auch, dass ein Großteil der für 2019 geplanten Shows ausfallen müssten, so der Megadeth-Sänger in einem offenen Brief an die Fans der Band.
Der Musikexpress 2/2026 mit Radiohead, Dry Cleaning, Sleaford Mods & Rihanna
Radiohead feiern ihr Comeback, Dry Cleaning wagen sich ins Herz der Finsternis und Sleaford Mods holen zum Rundumschlag aus – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 02/2026.