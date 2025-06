„Coachella 2014“: 19 Konzerte von u.a. The Afghan Whigs, Queens Of The Stone Age und Pixies in voller Länge im Stream (Video)

An diesem Wochenende fand in Indio im kalifornischen Coachella Valley wieder das gleichnamige Coachella Music And Arts Festival statt. Dabei spielten u.a. The Afghan Whigs, Queens Of The Stone Age und die Pixies auf. Schaut Euch bei uns 19 Performances im Videostream an.