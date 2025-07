Giant Sand live in Berlin

Giant Sand Valley Of Rain *****1/2* Ballad Of A Thin Line Man ***** Storm **** Fire/Cargo Zum 25-jährigen Jubiläum werden die Frühwerke der Americana-Band wieder aufgelegt. Es war einmal im Wilden Westen. Um genau zu sein: In Tucson, Arizona. Einem, damals vor einem Vierteljahrhundert, lange bevor das globale Dorf gegründet wurde, sehr weit entfernten Ort. […]