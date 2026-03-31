Jesper Munk live in Neubeuern

Jetzt am Kiosk: Die Herbst/Winter-Ausgabe des Modemagazins ME.STYLE steht ganz im Zeichen von „Mensch & Maschine“. Denn genauso wie Musiker, lieben auch Modemacher es, sich von Maschinellem zu inspirieren und futuristische Trends aufzugreifen. Ein Leben ohne Maschine ist für sie mittlerweile teilweise undenkbar.