In seiner Popkolumne präsentiert Linus Volkmann High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Songs, welche Serien lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Hier Folge 12. Mit Kapelle Petra, Larkin Poe, dem auf ewig schönsten Pulp-Cover sowie der Buchmesse in Leipzig, der Popmesse in Zürich und einer homophoben christlichen Rockband. „Der verhasste Klassiker“ wird diese Woche (endlich) in die Wüste geschickt.