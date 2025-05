Im neuen „Game of Thrones“- Mixtape trifft Hip Hop auf Heavy Metal

HBO veröffentlicht im März die zweite Begleit-Compilation zum Serien-Epos „Game of Thrones“: Auf „Catch the Throne – The Mixtape Vol. 2“ sind neben Hip-Hop-Größen wie Snoop Dogg und Method Man auch Heavy-Metal-Bands zu finden.