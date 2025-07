Lyschko und Drangsal suchen in „Fremd“ nach dem richtigen Leben im falschen

In klanglichen Belangen wandeln Lyschko auf den von Spuren von The Cure. Von Regisseur Dan Trautwein wurde jene Referenz auch im Musikvideo verbildlicht – er inszeniert die vier Musiker*innen im Stile schwarzer Ästhetik in barocken Gewändern.