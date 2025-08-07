Milliarden live in Dortmund

Über „Auf ein Flens mit…“ Gemeinsam mit ROLLING STONE und METAL HAMMER sowie unseren Freunden der Flensburger Brauerei haben wir ein neues Video-Format ins Leben gerufen. In unserer monatlich erscheinenden Reihe „Auf ein Flens mit…“ bitten wir verschiedene Künstler zum lockeren Interview, durch das Kate Kaputto als Moderatorin führt. Der Clou hierbei: Jedes Interview dauert […]