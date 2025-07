Nile live in Leipzig

1972 DETROIT EMERALDS – FEEL THE NEED IN ME Darüber, was genau der erste Disco-Track ist, streiten die Experten, auch Manu Dibangos „Soul Makossa“ oder „The Love I Lost“ von Harold Melvin &The Blue Notes werden häufig in den Ring geworfen. Bei diesem Stück vor allem bemerkenswert: Die Streicher, die sich ohne Schmalz über den […]