OG Keemo live in Leipzig

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Taylor Swifts Traumhochzeit: Die Stars kommen in Scharen
Halbzeitshow-Drama bei der Fußball-WM: FIFA beruhigt Fans
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Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
04.03.27
06.03.27
10.03.27
OG Keemo: „Berserker“ hält uns an der Leine – Countdown bis 5. Juni
Statt neuem Release gab es nur einen Visualizer – doch OG Keemos „Berserker+“-EP begeistert trotzdem: „Blind“ knackt fast die Million. Was am 5. Juni kommt, bleibt Geheimnis.
OG Keemo ist zurück – „Berserker“ liefert, der Countdown läuft
Cineastische Samples, tiefe Bässe, Moshpit-Drums: OG Keemo und Funkvater Frank liefern mit „Berserker“ 5 Songs – und der nächste Drop kommt schon am 14. Mai.
OG Keemo & sein „Berserker“: Barock, rohe Gewalt und große Erwartungen
Geleerte Instagram-Seite, Barock-Gemälde und ein Countdown: OG Keemos „Berserker“ inszeniert sich als das kompromissloseste Deutschrap-Album des Jahres.
HipHop-Recap: Mit OG Keemo ft. Reezy und Jack Harlow
Zwei Singles, die total verschieden sind und gleichzeitig eine Sache gemeinsam haben: Es werden Prioritäten gesetzt.
OG Keemo ist jetzt auch an der Spitze der Vinyl-Charts
Mit FIEBER hat der Rapper es schon auf den ersten Platz der deutschen Album-Charts geschafft.
10.07.26
14.07.26
15.07.26
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17.07.26
24.07.26
30.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.