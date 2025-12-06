Squeeze live in Haarlem

Kaum ein Jahrzehnt ist breiter aufgestellt als die 70er. Punk & Funk. Weltmusik & Avantgarde. Disco & kristallklarer Pop. Und: Kaum ein Jahrzehnt ist besser ausgeleuchtet – oder? Irrtum! Wir haben 50 Schätze jenseits des etablierten Kanons gehoben.
Das Konzert ist ausverkauft. Draussen stehen nochmal soviele Leute wie drinnen und reden aufgeregt auf ausverkaufte Ticketverkäufer ein. Das britische Empire hat vielleicht gerade die Fiji-Inseln verloren, aber wir haben Squeeze wieder! Alle sind gekommen, um die Nationalflagge hochzuhalten — sogar die Kritiker schwärmen! Auch wenn das mehr über den momentanen Zustand britischer Popmusik als […]
…all night long. Sie sind wieder hart am Ball, die fünf Pop-Spezies aus Süd-London. Nächtens wie am Tage. Ein Comeback mit vollem Einsatz. In USA rennen die Fans den reformierten Squeeze nach wie vor drei Jahren, als das englische Pop-Quintett mühelos den New Yorker Rock-Tempel „Madison Square Garden“ füllte. Zu ihren fünf ’85er-Konzerten im Großraum […]
Wie oft war die englische Proto-Pop-Band schon angekündigt – und enttäuschte dann aurn Konsequentes Nichterscheinen. Einmal nur wurden sie gesichtet, in der undankbaren Vorgruppen-Rolle für die Tubes, anno 79. Und wie macht sich nun Elvis Costellos Lieblingsband im Jahre ’82 in der knapp gefüllten Markthalle? Schlichtweg toll Das sich in klassischer Tradition genial beweisende Singer, […]
Nachdem Keyboardmann Jools Holland kurz vor der geplanten Deutschlandtour im Frühherbst dieses Jahres bei Squeeze ausgestiegen war, herrschte dort vorübergehend Funkstille. Es war im Gespräch, daß Jools ein Album mit Stewart Copeland von Police macht. Squeeze, eigentlich bei A&M unter Vertrag, spielten ein Album für Jake Rivieras F-Beat ein. Produzent war Dave Edmunds. So ergibt […]