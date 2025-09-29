Stoppok live in Lichtentanne

„GEBOREN, AUFGEWACHSEN, MUSIK GEMACHT – STEFAN STOPPOK beschränkt sich, wie in seiner offiziellen Biographie, gern aufs Wesentliche. Seit 20 Jahren geht der Hendrix-Fan und gelernte Straßenmusiker seinen Weg, mit offenen Ohren für alles handgemachte zwischen Folk und Rock und wachem Verstand für die kleinen Momente und großen Gefühle. In dem verwinkelten ehemaligen Plüsch-Puff in der […]
Als er zwölf Jahre alt war, spielte Stefan Stoppok schon in einer Band.“Wir machten damals so ’ne Art Krautrock“, wie er heute sagt. Seit nunmehr sieben Jahren konterkariert Stoppok das Schubladendenken der Medien und ihrer Macher – indem er sich seine eigene Kategorie erspielt hat. Denn Stoppok ist es gelungen, den Rhythm’n’Blues ins Deutsche zu […]
Rockstars fahren dicke Autos. Ein Rockstar will Stefan Stoppok zwar definitiv nicht sein, angemessene Fortbewegungsmittel weiß der Mann aus dem Ruhrgebiet aber doch zu schätzen. Ein gewisser Komfort kann ja auch nicht schaden, wenn man soviel rumkommt wie er.