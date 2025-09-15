Suede live in Tilburg

Partner
Musik
„Letzter Song“ von Cro trendet auf TikTok
Film und Serie
Joe Rogan und Charlie Sheen reagieren live auf Charlie Kirks Tod
Bad Bunny spielt kein Konzert in den USA – aus Sorge vor ICE
News
Mörder von John Lennon scheitert erneut mit Bewährungsantrag
Twenty One Pilots verklagen Temu: Streit um Fake-Merch & Markenrech...
Darum schwören Suede auf „Antidepressants“
Im Herbst soll „Antidepressants“ erscheinen – die erste Single „Disintegrate“ ist bereits da
Oasis: Liam Gallagher schließt Suede als Support bei Reunion-Tour aus
Insbesondere Lead-Sänger Brett Anderson ist dem Oasis-Frontmann „zu frech“.
Richard Osman: „Ich wurde gebeten David Bowies Toilette zu verlassen“
Dieser Thron ist nur für David Bowie. Richard Osman erzählt über seinen lustigen Toiletten-Fauxpas.
Suede präsentieren „Autofiction: A Short Film“
Außerdem haben sie mit „15 Again“ eine weitere Single aus ihrem kommenden Album AUTOFICTION veröffentlicht.
Suede kündigen neues Album AUTOFICTION an – Single „She Still Leads Me On“ hier im Stream
Sänger Brett Anderson erklärt: „'Autofiction' is our punk record. No whistles and bells. Just the five of us in a room with all the glitches and fuck-ups revealed; the band themselves exposed in all their primal mess.“
Der Musikexpress 10/2025 mit Kate Bush, King Princess, The Divine Comedy & Suede
Wir feiern 40 Jahre HOUNDS OF LOVE, King Princess will einfach heiß sein und Suede sind intensiver und euphorisierender denn je zuvor – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 10/2025.