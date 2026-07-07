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16.11.26
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So war das 25. Orange Blossom Special: What’s Love Got To Do With It
Wie man über Jahre ein Festival hegt und pflegt und mit viel Liebe am Leben erhält, beweist das OBS.
10.07.26
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MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.