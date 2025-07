Turbonegro live in Eindhoven

Mit And The Golden Choir, Kat Frankie und Rhye: Die neuen Alben der Woche

Diese Woche erscheint neue Musik von And The Golden Choir, The Soft Moon, Awolnation, Anna Burch, Death And Vanilla, Doc Schoko, Kat Frankie, Hookworms, Montero, Rhye, Turbonegro, El Perro Del Mar und Neuschnee. Hier unsere Rezensionen und Hörproben dazu.