So war das Roskilde Festival 2025: Lang lebe der Woke-Wahnsinn!

Das dänische Traditionsfestival ist seit 1971 am Start und spendet sämtliche Gewinne an gemeinnützige Organisationen. Obwohl in Roskilde fast alles politisch ist, funktioniert es zugleich als perfekte Open-Air-Party mit großen Headlinern wie Doechii, Stormzy, Fontaines D.C., Olivia Rodrigo oder Arca. Ein Spagat, den wir uns häufiger wünschen würden – und der viele Vorurteile gegen „gutmenschelnde“ oder „woke“ Veranstaltungen widerlegt.