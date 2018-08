Kuemmerling Kiosk Konzerte: Feiert mit angesagten Acts in Eurer Stadt

Kiosk, Trinkhalle, Büdchen, Wasserhäuschen, Späti – nennt sie wie Ihr wollt – sind in jedem Fall Kult und erleben gerade eine Renaissance. Denn sie sind mehr als nur die Retter in der Not, wenn man mal eben zwischendurch oder spät nachts ein paar Getränke oder Snacks braucht: sie sind urbane Treffpunkte, in denen jeder willkommen ist. Hier beginnt so mancher Feierabend und hier endet so manche wilde Nacht.

Kiosk-Kultur und gute Musik

2018 finden die Kuemmerling Kiosk Konzerte zum zweiten Mal statt und wieder sind drei legendäre Abende geplant, die so schnell keiner vergessen wird. Denn mit den Kuemmerling Kiosk Konzerten bringt die Kräuterlikörmarke jetzt angesagte Bands und Künstler ins Kiosk direkt bei Euch um die Ecke.

Freut Euch schon mal auf diese Termine und diese Acts:

Berlin

MÄDNESS & DÖLL

25.08.2018

City Kiosk, Seumestraße 20

Hamburg

toksï

07.09.2018

St. Pauli Getränkeshop, Simon von Utrecht Straße 12

Dresden

ROMANO

14.09.2018

Emma No. 1 Kiosk, Bischofsweg 32

Der Eintritt ist natürlich frei.

Folgt am besten auch Kuemmerling auf Facebook unter www.facebook.com/kuemmerling, damit Ihr nichts verpasst!

Impressionen aus dem vergangenen Jahr: