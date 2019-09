„Kurt Was Here“: Neue Kurt-Cobain-Modekollektion mit Skizzen und Notizen

Die Nachlassverwalter des verstorbenen Nirvana-Sängers Kurt Cobain haben eine Modelinie unter dem Namen „Kurt Was Here“ herausgebracht. Zusammen mit der Firma Live Nation Merchandise taten sie sich zusammen um die von Cobain inspirierten Kleidungsstücke auf den Markt zu bringen.

Die „Kurt Was Here“-Kollektion enthält T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies. Alle Kleidungsstücke sollen mit originalen Skizzen, Zeichnungen und handgeschriebenen Notizen des Sängers verziert sein. Jedes einzelne Kleidungsstück sei unter der kreativen Leitung von Cobains Tochter Francis Bean entstanden.

Die Anziehsachen seien in begrenzter Stückzahl über zwei verschiedenen Läden in den USA und Großbritannien erhältlich sowie über den neu eingerichteten Online-Shop der Kollektion.

Die erhältlichen Bundles kosten teilweise bis zu 140 US-Dollar. Dies sorgte bei einigen Fans für Empörung, da der Vorwurf der Geldmacherei hier naheliege.

Dem „Rolling Stone“ gegenüber erklärte ein Mitarbeiter von Live Nation Merchandise, dass der Kunstgedanke in der heutigen Zeit einen hohen Stellenwert habe und sie den Fans des verstorbenen Sängers dessen Kunst so nahe wie möglich bringen wollen. Dadurch sei es ihnen möglich, die Hinterlassenschaften Cobains auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben.

„We believe that the importance of art is exceedingly potent in today’s social and political climate and that it is the right time to share this collection of Kurt’s work with artists, collectors and fans, allowing them to experience Kurt’s legacy in a new way, and collectively celebrate his lasting impact on the world.“