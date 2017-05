Lana Del Rey verrät das Veröffentlichungsdatum von „LUST FOR LIFE“

Na endlich: Seit Monaten wissen wir zwar, dass Lana Del Rey dieses Jahr ein neues Album herausbringt. Wir kennen den Titel (LUST FOR LIFE), das Artwork und zwei neue Songs („Love“ und „Lust For Life“ feat. The Weeknd) samt Videos dazu. Das Veröffentlichungsdatum aber kannten wir noch nicht. Bis jetzt.

Via Twitter kündigte Lana Del Rey selbst an, wann ihr viertes Album kommen wird: LUST FOR LIFE erscheint am 21. Juli 2017.

July 21 fam — Lana Del Rey (@LanaDelRey) May 25, 2017

Neben den beiden Songs ihres neuen Albums veröffentlichte Lana Del Rey neulich auch einen anderen: Nach ihrem diesjährigen privaten Coachella-Besuch schrieb die Musikerin den „Coachella – Woodstock In My Mind“ und nahm ihn ein paar Tage später auf.