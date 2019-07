Lizzo singt für „Tiny Desk Concerts“ – seht Ihr Büroraum-Konzert hier im Stream

Die Macher der Konzertreihe „Tiny Desk Concerts“ können eine weitere bemerkenswerte Künstlerin zu ihren Gästen zählen: Lizzo. Zusammen mit ihrer Band spielte sie ihre drei Songs „Cuz I Love You“, „Truth Hurts“ und „Juice“.

Den Auftritt seht Ihr hier im Stream:



Die Konzertreihe hat bereits etliche namenhafte Künstler und Künstlerinnen bei sich begrüßen dürfen. Unter anderem Tyler, the Creator, Mac Miller, Jorja Smith, The Roots und Tash Sultana spielten schon auf. Veranstalter der Konzerte ist NPR Music, der Schreibtisch steht in Washington, D.C.

Anzeige

Im April 2019 war die Sängerin/Rapperin Hauptthema im Musikexpress-Podcast Music Sounds Better With ME. Laura Aha und Jördis Hagemeier sprachen über Lizzos neues Album CUZ I LOVE YOU und diskutierten, warum sie die Sache mit der Bodypositivity besser drauf hat als Beyoncé.

Die Podcastfolge hört Ihr hier: