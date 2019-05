Lollapalooza Festival Berlin 2019: Alle Infos zum Hauptstadt-Festival

Die letzten Konfettischnipsel waren nach dem Lollapalooza 2018 noch nicht aufgesammelt, schon begannen die Spekulationen um Line-up und Location der fünften Lolla-Auflage im Jahr 2019, denn auch die Rennbahn Hoppegarten sollte nicht die endgültige Heimat des Festivals von Perry Farrell werden. Seit kurzem wissen wir: 2019 findet das Lollapalooza Berlin am 07. und 08. September im Olympiastadion und Olympiapark im Berliner Westen statt.

Das gesamte Line-up – alle Bands beim Lollapalooza Berlin 2019

SWEDISH HOUSE MAFIA

KINGS OF LEON

TWENTY ONE PILOTS

MARTERIA & CASPER

KRAFTKLUB

MARTIN GARRIX

BILLIE EILISH

RITA ORA

6LACK

HOZIER

UNDERWORLD

DON DIABLO

UFO631

OLLI SCHULZ

SCOOTER

DENDEMANN

BAUSA

ALAN WALKER

PARCELS

PRINCESS NOKIA

COURTNEY BARNETT

REX ORANGE COUNTY

SIGRID

TOM WALKER

DEAN LEWIS

MATOMA

KUNGS

LOUD LUXURY

ROOSEVELT

CLAPTONE

HIGHER BROTHERS

SERPENTWITHFEET

GRAMATIK

HUGEL

GRYFFIN

QUERBEAT

ENO

PALE WAVES

THE FAIM

GRANADA

ELI

STEINER & MADLAINA

LARI LUKE

ALLIE X

THE CORONA

ILIRA

LOOPERS

AMILLI

TV NOISE

BART B MORE

ALLI NEUMANN

EAUXMAR

SKIY

WHENYOUNG

PIP BLOM

LXANDRA

MIA MORGAN

ILGEN-NUR

LILLA VARGEN

BIG JOANIE

LAOISE

RIMON

HARLEIGHBLU

KORANTEMAA

Line-Up nach Tagen

https://www.lollapaloozade.com/lineup/running-order-2019/

Die neue Location: Olympiastadion und Olympiapark Berlin

Adresse:

Olympiastadion Berlin

Olympischer Platz 3

14053 Berlin

Tickets

Die Ticket-Preise für das zweitägige Festival liegen 2019 bei 149 Euro. Tages-Tickets gibt es für 84 Euro. Die Kids- und Teen-Tickets sind leider bereits ausverkauft.

Tickets bekommt Ihr bei lollapaloozade.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Anfahrt

Für alle, die sich die Anfahrt nicht direkt von Google Maps erklären lassen möchten: Hier die wichtigsten Informationen. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Zug anreist, kommt sowohl mit der U- (U2) als auch der S-Bahn (S5) vom Berliner Stadtzentrum in etwa 45 Minuten zur Station Olympiastadion.

Mit dem PKW erreicht man das Gelände je nach Verkehrslage am besten über die A100 oder die B2. Die Parkplatzsituation ist derzeit noch nicht bekannt, wir empfehlen also die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kidzapalooza

Als einziges großes Festival in Deutschland integriert das Lollapalooza einen eigenen Bereich auf dem Festivalgelände für Kinder: Kidzapalooza. In dieser Area können Kinder jeden Alters an kreativen Projekten teilnehmen, Geschicklichkeitsübungen ausprobieren und natürlich spielen. Außerdem wird für das Kinderprogramm beim Lollapalooza eine Reihe altersegrechter Künstler engagiert. Festivalbegeisterte Kinder können dort also beispielsweise auch Zaubertricks bewundern und bei Singkursen mit den Profis mitmachen.