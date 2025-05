Lorde: Deutschlandkonzerte im Dezember – präsentiert von ME

Betterov: Tour im Oktober 2025 solo am Klavier – ME präsentiert

Sie war nie eine, die sich dem Rhythmus der Popwelt beugte. Doch wenn Lorde singt, hört man hin. Jetzt ist sie zurück: Mit VIRGIN, ihrem neuen Album, das am 27. Juni erscheint, und der dazugehörigen „Ultrasound World Tour“. Genau so schlägt die neuseeländische Ausnahmekünstlerin ein neues Kapitel auf. Es ist das Comeback einer Musikerin, die immer dann auftaucht, wenn man sie am meisten vermisst.

Wir präsentieren ihre drei Deutschland-Konzerte; Teil einer 38-Städte-Tour rund um den Globus. Hier die Infos im Überblick:

Lorde live auf der „Ultrasound“-Tour – Deutschland-Termine

01.12. München – Zenith

03.12. Köln – Palladium

05.12. Berlin – Max-Schmeling-Halle

Tickets

Die Tickets sind ab Freitag, den 16. Mai, hier erhältlich und der Preis liegt bei um die 60 Euro.

Mehr zu VIRGIN und Lorde

Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass Lorde überraschend als Feature auf Charli XCXs „Girl, so confusing“ auftauchte – dabei ist das inzwischen fast ein Jahr her. Seitdem hat sie still, aber zielstrebig an neuer Musik gearbeitet.

Mit der ersten Single „What Was That?“ kündigte sie im Frühjahr ihre neue Synthpop-Ära an – eine glitzernde, bittersüße Reminiszenz an die emotionale Wucht von MELODRAMA. Doch VIRGIN soll mehr sein als ein musikalischer Kurswechsel: Es ist eine inhaltliche Neuerfindung.

„Es war die erste Musik meiner Wiedergeburt“, sagte Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, wie Lorde mit bürgerlichem Namen heißt, in einem Interview mit dem „Document Journal“.

Wer Lorde nur als Teen-Sensation von „Royals“ kennt, wird überrascht sein, wie kompromisslos sie sich weiterentwickelt hat. VIRGIN verspricht ein Album zu werden, das ebenso verletzlich wie entschlossen klingt – und auf der Bühne seine volle Kraft entfalten dürfte.