Måneskin: Virtuelles Livekonzert aus Berlins bekanntestem queeren Club

Schon vor ihrem Sieg beim diesjährigen Eurovision Song Contest hatten sie Platin-Status – doch im Jahr 2021 erreichen Måneskin nun endgültig den weltweiten Durchbruch. Mit den Songs „I Wanna Be Your Slave“ und „Zitti e Buoni“, sowie dem „Four Seasons“-Cover „Beggin’“ landete die italienische Band zuletzt einen Hattrick in den deutschen Single-Charts. Am 16.06.2021 wird das erste Live-Konzert in Deutschland seit ihrem ESC-Sieg stattfinden – allerdings virtuell.

Måneskin, die TikTok-Sensation

Zum aktuellen Hype um die junge Rockband dürfte auch der Erfolg auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere TikTok, beitragen. Der Hashtag #maneskin generierte bisher über 1,6 Milliarden Aufrufe. Am 13.06. teilte die Band schließlich ihr erstes eigenes Video auf dem Account „therealmaneskin“, dass in den ersten 48 Stunden über eine halbe Million Aufrufe machte. Måneskin sind gemacht für die digitale Generation. Mit ihrem dynamischen Musikstil, dem extravaganten Auftreten und dem bewussten Aufbrechen von Geschlechterrollen sendet die Band eine positive Nachricht, die in die Kerbe von Acts wie Harry Styles schlägt.

Livestream aus dem Club SchwuZ – MUSIKEXPRESS ist mit dabei

Am 16.06.2021 wird die Band im TikTok-Livestream aus Berlins wohl bekanntestem queeren Club zu sehen sein. Das SchwuZ gilt als Berliner Institution und wurde 1977 als Zufluchtsort für die LGBTQIA+-Community gegründet. Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt die Location, wie viele andere Veranstaltungsorte, bis heute geschlossen. Mit Måneskin kehrt nun, unter strengen Hygieneauflagen, das Leben zurück in den Club. MUSIKEXPRESS wird ebenfalls live vor Ort sein und sich im Anschluss an das Konzert mit der Band zum Interview treffen.