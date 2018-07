„Maniac“: Der „True Detective“-Regisseur hat eine neue Serie auf Netflix

Foto: Netflix. All rights reserved.

Emma Stone in „Maniac“.

Cary Fukunaga gilt seit der überragenden ersten Staffel von „True Detective“, bei der er komplett die Regie übernahm, als einer der talentiertesten Filmemacher überhaupt. Und Serien-Fans können mit Blick auf sein neues Projekt froh darüber sein, dass Fukunaga die Regie beim Horror-Blockbuster „Es“ hat sausen lassen, nachdem er sich mit dem Produzenten uneins über den Tonfall des Films war. Denn dadurch konnte er exklusiv für Netflix „Maniac“ drehen.

https://www.youtube.com/watch?v=dQZPp5ED1VI Video can’t be loaded: Maniac | Teaser [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=dQZPp5ED1VI)

Der am Wochenende veröffentlichte Teaser zu „Maniac“ zeigt noch nicht viel von der Handlung der acht Episoden, sondern stellt die beiden Hauptdarsteller in die Vordergrund: Emma Stone, frisch mit dem „La La Land“-Oscar ausgezeichnet, und Jonah Hill. Sie spielen Fremde, die sich im Laufe einer pharmazeutischen Behandlung begegnen. In „Maniac“ hat ein von Justin Theroux gespielter Arzt nämlich Pillen entwickelt, mit denen jede mentale Krankheit oder Schwäche kuriert werden kann – angeblich.

Gegen Liebeskummer gibt es eine Pille, gegen Schizophrenie und Mordlust natürlich auch. Um die wundersame Behandlung zu testen, werden 12 Personen auf ein Anwesen geladen, auf dem die Behandlungen natürlich irgendwann nicht mehr den gewünschten Erfolg haben. Der daraus resultierende Psycho-Thriller, der übrigens auf einer gleichnamigen Serie aus Norwegen basiert, könnte das nächste visuelle Meisterwerk von Fukunaga werden.

Netflix wird alle Episoden von „Maniac“ am 21. September in die Mediathek stellen. Bisher ist die Serie als einmaliges Ereignis geplant.