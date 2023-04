Marteria in den USA unter Arrest gestellt

Der deutsche Rapper Marteria wurde einem Bericht des SPIEGEL zufolge am 30. März in North Carolina unter Arrest gestellt. Auf der Website des Sheriffs von Mecklenburg County – dort spielte sich der Vorfall ab – gibt es neben einem Polizeifoto, das den 40-jährigen Rapper eindeutig zeigt, auch die beiden Anschuldigungen gegenüber Marten Laciny, wie Marteria mit bürgerlichem Namen heißt, zu sehen: Körperverletzung durch Würgen und Körperverletzung gegen eine Frau.

Urteile gebe es vorerst noch keine, die Verhandlung sei auf den 18. April angesetzt worden, wie der SPIEGEL berichtete. Marteria sei gegen eine Kaution von 5000 Euro freigelassen worden, heißt es dort weiter. Außerdem werde sich der „Lila Wolken“-Rapper bis auf Weiteres nicht zu dem Vorfall äußern.

Warum sich Marteria in Mecklenburg County im US-Bundesstaat North Carolina aufhielt, ist nicht öffentlich bekannt. Er selbst stammt aus Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, es besteht eine Partnerschaft zwischen dem Bundesland und dem County.

Mit ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT II erreichte Marteria 2014 den ersten Platz in den deutschen Charts. Das Album wurde mit Platin ausgezeichnet. Am 15. Oktober 2021 erschien sein aktuelles Studioalbum 5. DIMENSION, es erreichte Platz vier in den deutschen Charts. Marteria startet am 20. Mai seine „Vollkontakt Tour“ durch Deutschland. Zuletzt war er auch mit einem Cameo-Auftritt in der fünften Staffel „jerks.“ zu sehen.