„Massiv überzogen“: Max Herre soll mit Steuergeldern nach Los Angeles geflogen sein

Am 6. Oktober fand im Goethe-Institut in Los Angeles die Veranstaltung „Sampling Culture: Empowering Youth through Transatlantic Hip-Hop Exchanges“ statt. An dem Abend gab es verschiedene Workshops, bei denen es um Jugendaustausch ging. Auch der Rapper Max Herre und sein Sohn waren vor Ort und sorgen dadurch nun für Schlagzeilen. Der SWR berichtete, dass beide für den Abend „auf Steuerzahlerkosten“ aus Berlin eingeflogen worden seien.

Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Landtag von Baden-Württemberg Prof. Erik Schweikert (FDP) sagte dazu:„In diesem Moment guckten sich viele von uns erstaunt an. Wenn man den Künstler nur für diesen Programmpunkt eingeflogen hat, wäre das massiv überzogen.“ Auf eine Anfrage der BILD-Zeitung sagte das Staatsministerium, dass Max Herre außerdem an einem Workshop teilgenommen habe.

Warum Max Herre?

Max Herre wurde als Gast eingeladen, weil die Veranstaltung im Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geplant wurde. Herres Karriere begann in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Dort wurde der Künstler auch geboren. Bevor er als Solomusiker aktiv wurde, war er Sänger und Rapper bei der Deutschrapgruppe Freundeskreis („Anna“, „Mit Dir“).

Was machte Kretschmann in Amerika?

Winfried Kretschmann war auf einer US-Rundreise mit dem Ziel, sich in den Bereichen Gesundheitswirtschaft, Mobilität und transatlantischem Dialog weiter zu bilden. Kretschmann besuchte vom 02. Oktober bis zum 07. Oktober verschiedene Stationen in den Städten Pittsburgh, Sacramento und Los Angeles – laut BILD mit einer Delegation von 100 Personen.