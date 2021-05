Matthew E. White kündigt neues Album an und veröffentlicht „Genuine Hesitation“

Matthew E. White hat im April bereits seine EP BROKEN MIRROR: A SELFIE REFLECTION gemeinsam mit Lonnie Holley veröffentlicht, nun kündigt er sein viertes Studioalbum an: Der Langspieler wird den Titel K BAY tragen und am 10. September 2021 erscheinen. Mit „Genuine Hesitation“ veröffentlicht White die erste Single als Vorboten auf seine Platte.

Besonders Whites Vorliebe für Sound und Ästhetik der Siebzigerjahre wird in seinem neuesten Musikvideo zu „Genuine Hesitation“ deutlich. Rauschige Landschaftsaufnahmen, die genau dieser Dekade entspringen könnten, wechseln sich mit authentischen Aufnahmen aus seinem Studio ab. Auch mit einer Länge von über sieben Minuten spielt White auf die Legitimität langer Tracks in den Siebzigern an, die heute allein durch Streaming-Dienst-Algorithmen wenig Beachtung erhalten würden.

Für sein Album K BAY ließ Matthew E. White sich von Miles Davis‚ ON THE CORNER SESSIONS inspirieren. Der Titel des Albums ist an Whites Heimstudio Kensington Bay angelehnt. Alle Vocals komponierte und sang er dort selbst für sein Album ein. Für die instrumentale Unterstützung holte er sich über dreißig Musiker in sein Heimstudio.

K BAY — sowohl Einstellung als auch Stil

Die Bedeutung seiner neuen Platte beschreibt Matthew E. White wie folgt: „Oft verwende ich den Titel K BAY im weiteren Sinne — als eine Einstellung oder einen Stil. Ich hatte das Gefühl, ich müsse viel mehr von mir selbst in die Platte bringen. Also ist der ,K Bay‘-Style auch ein Synonym für den ,Matt White‘-Style. K BAY ist ein Platz für meine Gedanken, genauso wie mein physisches Studio.“

White ist bekannt für seine Einflüsse aus Soul, Jazz und Gospel. Seine klassische Jazz-Ausbildung, das Aufwachsen mit Gospel durch seine streng christlichen Eltern sowie seine Vorliebe für das kultige Motown-Label vereinen sich in seinem Sound. K BAY ist der Nachfolger seines vorigen dritten Albums GENTLEWOMAN, RUBY MAN (2017), das White gemeinsam mit der Neo-Folk-Sängerin Flo Morrissey aufnahm.

K BAY von Matthew E. White erscheint am 10. September 2021 bei Domino Records.